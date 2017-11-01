В Минкомсвязи рассказали, каким будет госуправление в 2024 году

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Козырев считает, что Россия в 2024 году избавится от бюрократии — все работа органов власти будет происходить онлайн.

Козырев отметил, что перевод госуслуг в онлайн-формат происходит уже и сейчас. Он упомянул сервис "Госуслуги", который, по его словам, пользуется большой популярностью среди россиян. Так, 80% аудитории Рунета пользуется сервисами электронного правительства.

Госуправление-2024

"Каким будет госуправление в будущем? Я считаю, что схема будет — "три ноля": ноль чиновников, ноль бумаги и ноль задержки в принятии решений", — сказал замминистра в рамках форума Russian internet week (RIW).

"Что такое "ноль чиновников"? Прежде всего, это машиночитаемые законы. Надо писать код, а не законодательство", — пояснил он.

"На самом деле, искусственному интеллекту, смарт-контрактам вообще не нужны никакие документы. Нам нужны законы, которые можно превратить в алгоритмы. Безусловно, "ноль чиновников" — это абсолютное благо, это отсутствие субъективности принимаемых решений, это прекращение "кошмаривания" бизнеса. Это очень правильное, на мой взгляд, направление", — продолжил Козырев.

Для избавления от бумаги, по его мнению, нужно отказаться от понятия документа и перейти к набору данных. "Конечно, для этого нужен повсеместный доступ к сети, надежные и безопасные устройства. "Ноль бумаги" — это не когда все документы электронные, это когда нет документов, когда мы работаем с данными", — пояснил представитель Минкомсвязи.

"Третье — "ноль задержки". Все должны работать онлайн. Для этого не должно быть никаких "воздушных" зазоров между информационными системами, когда человек одну информацию донес в одной системе и заносит ее в другую систему. Это создает офлайновые промежутки. Такого быть не должно, все системы должны быть интегрированы, взаимодействовать друг с другом только в онлайне, и должны быть связаны сквозными процессами", — добавил Козырев.

"В результате ноль чиновников, ноль бумаги, ноль задержки — это госуправление в 2024 году", — заключил он.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером RIW 2017.