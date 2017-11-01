Володин распорядился создать Совет по законотворчеству при председателе ГД

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о создании нового совета при председателе ГД — по законотворчеству, его первое заседание должно состояться до конца ноября, сообщили в думском управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Сейчас уже действуют советы при председателе Госдумы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики и по развитию городских территорий и общественных пространств.

"Создание совета является частью работы по повышению качества законотворчества. Основной целью совета станет системный анализ и комплексная оценка важнейших и резонансных законопроектов. Новая экспертная площадка позволит сделать законотворческий процесс более эффективным и принимаемые законы более качественными", — сказал Володин журналистам.

Как пояснили в думском управлении, состав совета формируется, в него войдут представители экспертных и профессиональных сообществ, научных сообществ в вузах и руководители ключевых комитетов Госдумы, а также представители институтов гражданского общества.

Первое заседание Совета должно состояться до конца ноября.

Заместителями председателя совета стали первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков и ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов. Глава комитета ГД по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников назначен ответственным секретарем совета.