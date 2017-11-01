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Политика

Эксперты ответили на вопрос, способствует ли демократии графа "против всех"

17:0201.11.2017
(обновлено: 17:03 01.11.2017)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВыборы. Архивное фотоВыборы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Возвращение в избирательные бюллетени в России графы "против всех" стало бы препятствием для развития демократии и политической активности среди населения и партий, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Работа ЦИК России в единый день голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В ЦИК рассказали о популярности графы "против всех"
Ранее газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника сообщила, что графа "против всех" не появится в избирательных бюллетенях до выборов президента в марте 2018 года, но после них обсуждение этого вопроса может возобновиться.

Глава ЦИК России Элла Памфилова отметила, что возможность возвращения в бюллетени этой графы будет обсуждаться законодателями и участниками рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента.

Графа "против всех" была упразднена в 2006 году, чтобы избежать ситуаций, в которых выборы могли быть признаны недействительными. В 2014 году Госдума приняла решение вернуть возможность голосовать против всех кандидатов, но только на муниципальных выборах в РФ.

Выбор со знаком минус

Существенный минус графы "против всех" заключается в том, что у избирателей появляется возможность не формулировать свой выбор вообще, считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

"Вместо того, чтобы избиратели сформулировали свой выбор, ознакомились с программой кандидатов, решили, за кого им голосовать, у части избирателей возникает желание пойти по простому пути и просто голосовать против всех, что, безусловно, не способствует реализации демократической системы власти", — отметил политолог.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава ЦИК согласилась, что возвращение графы "против всех" нецелесообразно
Такой же позиции придерживается и член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Борисов. Он отметил, что право выбирать власть гражданам дает конституция, и по его мнению, с точки зрения этого положения закона графа "против всех" оказывается абсолютно неэффективной. Более того, по мнению правозащитника, она способствовала бы снижению политической активности не только среди избирателей, но и среди кандидатов.

"Вообще эта дискуссия вокруг графы отвлекает от нормальной дискуссии вокруг роста политической активности на местном уровне… Не надо ломать копья вокруг этой графы, а надо дать возможность развиваться партийной жизни на местном уровне, где чаще всего эту графу вводят", — отметил Борисов.

Международные портиворечия

Григорьев напомнил, что в начале 2000-х годов, когда графа "против всех" еще включалась в избирательные бюллетени в России, международные организации предъявляли Москве претензии, сомневаясь в том, что она положительно влияет на развитие демократии в стране. При этом, по словам политолога, после упразднения графы Россию стали упрекать в ее отсутствии.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 25 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Валентина Матвиенко допустила возвращение графы "против всех" в бюллетени
"Даже наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ обратили внимание, что нам эта графа не нужна. Для того, чтобы наши избиратели ориентировались к конкретному выбору, а не голосовали за какую-то абстракцию", — добавил Борисов.

Правозащитник обратил внимание на то, что "почти все цивилизованные страны, где проходят демократические выборы, отказались от этой графы". "Она практически нигде не присутствует", — пояснил он.

Отсутствие спроса

Борисов отметил, что в первое время после распада СССР графа была полезной. По его словам, это было обусловлено тем, что реальной альтернативы КПСС тогда не существовало, поэтому было принято решение о создании графы "против" для обеспечения плюрализма мнений. Сейчас правозащитник не считает ее актуальной.

"Я здесь не являюсь сторонником ее введения. Я бы здесь выступал за реальную конкуренцию участников избирательного процесса", — заявил он.

Григорьев добавил, что вопрос о введении графы "против всех" должен решаться в ходе общественного обсуждения. "Какой-либо серьезной востребованности введения этого пункта "против всех" на данный момент я в обществе не вижу", — сказал политолог.

Он также напомнил, что если избирателя действительно не устраивают все представленные в бюллетенях кандидаты, он может просто не приходить на выборы, и это его законное право.

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