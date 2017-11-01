"Единая Россия" проведет социологические исследования перед выборами-2018

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Партия "Единая Россия" всегда уделяла большое внимание социологическим исследованиям и продолжит их проводить, в частности, перед президентскими выборами, сказал журналистам и.о. секретаря генсовета партии Андрей Турчак.

Турчак ранее заявил, что "Единая Россия" должна подойти к избирательной кампании и президентским выборам уверенно, сохранить то, что было создано, и приумножить этот опыт.

"Партия всегда занималась и уделяла большое внимание социологии. Естественно, мы будем проводить такие исследования и работать с политологами, с экспертами", — сказал Турчак, отвечая на вопрос, будет ли партия проводить социологические исследования к выборам, в том числе президентским.

Ранее источник РИА Новости в партии сказал, что на партийном съезде будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Двухдневный партийный съезд, как ранее сообщил журналистам тогда занимавший пост секретаря генсовета партии Сергей Неверов, планируется провести в период с 22 по 24 декабря.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.