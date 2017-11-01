В штабе Собчак оценили поддержку избирателей

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В штабе Ксении Собчак, планирующей участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, считают сильным стартом результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому телеведущую готовы поддержать 8% избирателей.

Опрос ВЦИОМ показал, что за Собчак на выборах президента РФ готовы проголосовать 8% избирателей, притом среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга уровень потенциальной поддержки вдвое выше — 16%. Имя телеведущей, как показал опрос, известно практически всем совершеннолетним россиянам (98%). По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, ядро потенциальных сторонников Собчак-политика составляет возрастная группа от 25 до 34 лет.

"Нам кажется, что это прекрасный старт. Мы правда гордимся, мы очень гордимся таким стартом. Начало очень сильное, безусловно. Посмотрите также, что ВЦИОМ говорит о количестве людей в процентном соотношении, сколько людей знает о том, что Ксения Собчак будет баллотироваться. Посмотрите также на возрастные категории — да, это действительно сильный старт, очень сильный", — заявила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

Она отметила, что фонд "Общественное мнение" пока не включает Собчак в аналогичные предвыборные опросы, однако в них среди вероятных кандидатов в президенты России второе место занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский с поддержкой только 7% избирателей.

По словам Чудиновой, в штабе безусловно ждут, что процент россиян, готовых проголосовать за кандидатуру Собчак, будет увеличиваться "до победного конца".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".