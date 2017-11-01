В штабе Собчак оценили поддержку избирателей

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В штабе Ксении Собчак, планирующей участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, считают сильным стартом результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому телеведущую готовы поддержать 8% избирателей.
"Нам кажется, что это прекрасный старт. Мы правда гордимся, мы очень гордимся таким стартом. Начало очень сильное, безусловно. Посмотрите также, что ВЦИОМ говорит о количестве людей в процентном соотношении, сколько людей знает о том, что Ксения Собчак будет баллотироваться. Посмотрите также на возрастные категории — да, это действительно сильный старт, очень сильный", — заявила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.
По словам Чудиновой, в штабе безусловно ждут, что процент россиян, готовых проголосовать за кандидатуру Собчак, будет увеличиваться "до победного конца".
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".