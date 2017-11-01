Минюст рассказал о возможном усилении контроля за иностранными НКО

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минюст РФ может усилить контроль за иностранными НКО в ответ на меры США против российских СМИ, заявил в среду первый замминистра юстиции России Олег Плохой.

"Видимо, мы будем вынуждены имплементировать нормы по усилению контроля за деятельностью иностранных НКО, их филиалов, представительств и иных аффилированных лиц. Степень этого контроля практически зеркальна тем мерам, которые осуществляются в США сегодня против российских СМИ", — сказал Плохой на заседании в Совфеде.

По его словам, соответствующие предложения представлены в Совфед и "могут быть запущены при соответствующих шагах американского правительства".