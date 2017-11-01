ЕР намерена принять активное участие в кампании по выборам президента

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Партия "Единая Россия" примет самое активное участие в кампании по выборам президента Российской Федерации, сказал журналистам и.о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Партия примет в любом случае самое активное участив в кампании по выборам президента Российской Федерации", — сказал Турчак, добавив, что сам он как гражданин хотел бы, чтобы нынешний президент РФ Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру.

Ранее источник РИА Новости в партии сказал, что на партийном съезде будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Двухдневный партийный съезд, как ранее сообщил журналистам тогда занимавший пост секретаря генсовета партии Сергей Неверов, планируется провести в период с 22 по 24 декабря.

Турчак ранее заявил, что "Единая Россия" должна подойти к избирательной кампании и президентским выборам уверенно, сохранить то, что было создано, и приумножить этот опыт.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.