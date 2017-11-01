Штаб Собчак не смущает объявление Адагамова в федеральный розыск

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Штаб Ксении Собчак не смущает тот факт, что блогер Рустем Адагамов, который будет отвечать за ведение предвыборной кампании телеведущей в соцсетях и блогах, в 2014 году был объявлен в федеральный розыск.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента, позиционирует себя как кандидата "против всех".

В среду стало известно, что Адагамов будет вести предвыборную кампанию Собчак в соцсетях. Ранее СК РФ проводил проверку в отношении блогера после того, как экс-супруга рассказала о его интимной связи с несовершеннолетней девочкой. В январе 2014 года Адагамов был объявлен в розыск.

"У нас в стране довольно много у всех судимостей, очевидно, что на него заведено дело, как на треть Координационного совета (оппозиции — ред.) заведены уголовные дела. Нас это не смущает, (это) не связано с политическими делами", — заявила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

Адагамов (drugoi) был одним из самых популярных пользователей русскоязычного сегмента "Живого журнала". В 2013 году он говорил, что переехал из Москвы в Прагу.

Бывшая жена Адагамова ранее в интервью телеканалу RT обвинила блогера в интимной связи с несовершеннолетней девочкой в Норвегии. Норвежская окружная полиция подтвердила наличие показаний девушки. В то же время глава полицейского участка города Хьетиль Нигорд заявил РИА Новости, что ему ничего не известно о расследовании дела об изнасиловании. В январе 2013 года СК России заявил, что проводит проверку по заявлению жены Адагамова.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием следственных органов о результатах проверки в отношении блогера.