Зюганов считает, что Россию могут ждать тяжелые потрясения

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что если в ближайшие десять лет в России не будет созданы условия для развития талантливых людей, страну ждут новые тяжёлые потрясения.

"Я смею утверждать, что если мы в ближайшие десятилетие не выправим внутреннее устройство, если мы не создадим условия для нормального развития всех талантливых людей, элементарно не соблюдем справедливость, нас ждут новые тяжелые потрясения", — сказал Зюганов, выступая на открытии XXI Всемирного русского народного собора, тема которого "Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития".

Он отметил, что "в этой связи исключительно важно, сделав выводы, правильно оценить и прошедшее столетие".