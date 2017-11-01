В ЦИК рассказали, когда начнется агитация в СМИ на выборах президента

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Период агитации по ТВ и на радиоканалах для кандидатов в президенты РФ начнется 17 февраля 2018 года и продлится до полуночи 17 марта, когда наступит день тишины, следует из постановления ЦИК России.

В среду ЦИК утвердил порядок жеребьевок по распределению эфирного времени и печатной площади для агитации в СМИ между кандидатами на предстоящих выборах.

Как указано в одном из постановлений, "бесплатное эфирное время предоставляется на каналах общероссийских и региональных государственных организаций телерадиовещания по рабочим дням в период, который начинается 17 февраля 2018 года и заканчивается в ноль часов по местному времени 17 марта 2018 года".