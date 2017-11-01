Собчак рассказала, что ее связывает с Путиным

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении выдвигаться на выборах президента России в 2018 году, рассказала, что единственное, что ее связывает с президентом РФ Владимиром Путиным, это то, что будущий глава государства работал с ее отцом Анатолием Собчаком, когда ей было десять лет.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".

"Моя единственная связь с Путиным — это то, что когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом", — сказала Собчак в интервью Би-би-си.

Анатолий Собчак — советский и российский политический деятель, первый мэр Санкт-Петербурга (1991 — 1996 гг.).