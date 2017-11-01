Россияне смогут проголосовать за рубежом на выборах-2018 без открепительных

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россияне, которые в день выборов президента России в 2018 году будут находиться за границей, смогут отдать свой голос на этих выборах, воспользовавшись новым механизмом голосования без открепительных удостоверений, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

На заседании Центризбиркома в среду члены комиссии рассматривают порядок подачи заявлений о включении в список избирателей по месту фактического нахождения, чтобы граждане могли проголосовать на президентских выборах вне места постоянной регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.

Замглавы ЦИК обратил внимание на группы граждан, которые раньше не могли проголосовать по такому механизму: в первую очередь это россияне, которые проживают за рубежом, а также граждане, которые в день голосования будут находиться за границей, выезжая на отдых или лечение.

"Мы предполагаем, что этим гражданам можно дать возможность — и порядок это предусматривает — написать заявление об исключении себя из списка избирателей по месту своей постоянной регистрации и включении в список для голосования по месту нахождения", — сообщил Булаев.

Он отметил, что за рубежом будет открыто около 360 избирательных участков для голосования россиян на предстоящих выборах. "Там голосование определяется законом совершенно четко: в список избирателей он вносится тогда, когда прибывает на участок. Несмотря на это, мы эти зарубежные избирательные участки вносим в банк данных, и человек может уже заранее определиться, на каком из этих участков он мог бы проголосовать на выборах президента", — пояснил замглавы ЦИК.