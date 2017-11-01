Мурадов назвал украинский проект резолюции по Крыму очередной фальшивкой

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов назвал очередной фальшивкой внесенный в ООН украинской делегацией проект резолюции по правам человека в Крыму.

Киев в конце октября внес в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал его "очень сильным и жестким". По его словам, в проекте резолюции говорится, что Россия должна выполнить решение Международного суда ООН, в том числе отменить запрет организации "Меджлис крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ) и предоставить доступ в Крым международным организациям. По данным пресс-секретаря постоянного представительства Украины при ООН Олега Николенко, в резолюции также "подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках" в Крыму. Как передает агентство "Укринформ", Николенко отметил, что голосование по проекту резолюции пройдет в комитете с середины ноября, а в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в ГА ООН. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что Украина пытается отвлечь внимание от собственных проблем, внося в ООН проект резолюции по правам человека в Крыму.

"Мы исходим из необходимости активного взаимодействия с представителями СМИ, чтобы разрушить, наконец, эту стену лжи и клеветы в отношении Крыма, всякие измышления, что крымско-татарский, украинский народы подвергаются репрессиям, гонениям, нарушаются их права. И сегодня киевский режим внес очередную фальшивку, инсинуацию в органы Организации Объединенных Наций, в которых повторяются опять эти лживые измышления", — сказал Мурадов, выступая перед российскими и зарубежными журналистами в ходе телемоста "Окно в Крым".

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