В парламенте Крыма прокомментировали проект резолюции Киева по полуострову

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Внося в ООН проект резолюции по правам человека в Крыму, Украина пытается отвлечь внимание от собственных проблем, считает вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Как сообщило агентство Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря постпредства Украины при ООН Олега Николенко, украинская делегация внесла в секретариат третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. В понедельник о подготовке Киевом этого документа рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он заявил, что это будет "очень сильный и жесткий" проект резолюции, который будет осуждать действия РФ, которая, якобы не допускает на полуостров представителей международных гуманитарных организаций.

По информации Укринформа, голосование по украинскому проекту резолюции пройдет в комитете в середине ноября, а в декабре документ будет вынесен не всеобщее голосование в ГА ООН.

"Эти глупости, которые распространяют, наши, в кавычках, друзья, — это вверх цинизма, даже не политиканство, а чистейшая наглость и вранье. Цинизм постановки вопроса в таком ключе очевиден, потому что конституция Республики Крым определила в качестве государственных три языка: русский, украинский и крымско-татарский. Более того, мы сегодня работаем над законом "О языках", идет дискуссия со всеми слоями населениями и заинтересованными сторонами, чтобы граждане имели возможность изучать в том числе свой родной язык", — сказал РИА Новости Фикс.

Вице-спикер подчеркнул, что Крым открыт для приезда международных делегаций и подтверждение тому многочисленные визиты представителей из различных стран мира, число которых возрастает с каждым годом.

"Все, кто желает посетить Крым и ознакомиться с жизнью крымчан, могут приехать. Полуостров открыт для всех, кто пожелает встретиться с крымчанами. Мы рады приветствовать всех", — подчеркнул Фикс.

По его мнению, подобными резолюциями киевские власти стремятся отвести внимание от собственных проблем.

"Они стремятся переключить внимание на Крым. А в Крыму у нас все спокойно. Пусть хоть один пример приведут нарушения прав человека. Только объективный, реальный пример", — сказал собеседник агентства.

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