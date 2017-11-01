Глава бизнес-ассоциации "Аванти" намерен участвовать в выборах президента

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России, основной упор в своей кампании он намерен сделать на патриотически настроенную молодежь, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аванти".

"Янсуков намерен выдвинуть свою кандидатуру. Основная задача, которую он для себя ставит, — это объединить молодежь и показать явку на выборах. Российская молодежь глубоко патриотична и хочет быть полезна своей стране", — добавил собеседник агентства.

Согласно обращению Янсукова к СМИ, которое есть в распоряжении РИА Новости, глава ассоциации предпринимателей не намерен быть кандидатом "против всех". "Я не кандидат "против всех", так как выборы главы государства это не просто волеизъявление граждан по одному из политических вопросов, а персональная ответственность каждого члена общества перед будущими поколениями", — говорится в обращении.

В своем заявлении Янсуков называет основные программные моменты, на которых он как кандидат намерен сконцентрироваться. В частности, он предлагает разные антикоррупционные меры, среди которых усиление ответственности за взятки "вплоть до лишения всех государственных гарантий (пенсий, бесплатного медицинского обслуживания) осужденного и всех членов его семьи".

Кроме того, глава ассоциации предпринимателей выступает за введение налога за тунеядство, отмену "мигалок" для всех машин кроме спецтранспорта, восстановление системы закрепления вузов и средних специальных учебных заведений за коммерческими предприятиями для обеспечения молодых специалистов работой и повсеместное бесплатное высшее образование. В своем обращении он предлагает ввести экономическую амнистию для бизнесменов, которые впервые нарушили закон, утверждение прогрессивной шкалы налогообложения, отказ от повышения пенсионного возраста.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.