Гордон заявила, что воспользуется советами Путина, если станет президентом

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая о намерении выдвигаться на президентских выборах в следующем году, заявила, что в случае избрания было бы глупо не воспользоваться советами действующего главы государства Владимира Путина.

Журналистка записала видеообращение, в котором ответила на несколько наиболее часто задаваемых вопросов. Видео опубликовано в среду на её сайте. Она сообщила, что в ближайшее время на этом ресурсе появятся дата пресс-конференции и ее предвыборная программа.

"Владимир Владимирович Путин — я считаю, что это самый яркий и опытный политический деятель. И будет очень глупо не воспользоваться его знаниями и советами, если я стану президентом Российской Федерации", — сказала Гордон, отвечая на вопросы.

Журналистка также высказалась по поводу оппозиции в России. По её мнению, реальной оппозиции в стране нет, ей не дали сформироваться, а "те люди, которые называют себя оппозицией, но при этом широко представлены на федеральных каналах, это не оппозиция, это креатура".