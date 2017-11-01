Гордон заявила, что считает Крым российским

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая ранее о намерении выдвигаться на выборах президента России в 2018 году, заявила, что считает Крым российским.

Журналистка записала видеообращение, в котором ответила на несколько наиболее часто задаваемых вопросов, в том числе о принадлежности Крыма. Видео опубликовано на её сайте.

"Я считаю, что Крым — наш. И не точка, а восклицательный знак. Все остальное — досужий треп", — заявила Гордон.

Ранее телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента РФ в 2018 году и позиционирует себя как кандидата "против всех", на первой пресс-конференции после объявления о намерении баллотироваться заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей РФ. Это вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков.