МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Информационный эффект от заявления телеведущей Ксении Собчак о намерении выдвигаться кандидатом в президенты оказался широким, что подтверждает репутацию умелого публичного спикера и создает шансы неплохо выступить на политической арене, считает генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Как показал недавний опрос ВЦИОМ, имя телеведущей известно практически всем россиянам (98%), о ее намерении выдвинуть кандидатуру на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ знают три четверти из них.

"Хотя за последние пару лет Ксения Собчак несколько ушла в тень, информационный эффект от ее неожиданного выдвижения в президенты России оказался весьма широким. Это подтверждает ее репутацию умелого публичного спикера и создает шансы неплохо выступить и на политической арене", — сказал Федоров, комментируя результаты опроса.

Эксперт отметил, что известная телеведущая мало кого оставляет равнодушным к своим выступлениям, идеям, поступкам. "Противники считают ее "русской Ким Кардашьян" — вульгарной, недалекой и корыстолюбивой, поклонники же ценят ее за открытость, ум и красоту", — добавил он.

По словам главы ВЦИОМ, ядро потенциальных сторонников Собчак-политика составляет возрастная группа от 25 до 34 лет.

"Те, кто старше, настроены к ней скорее отрицательно, те, кто моложе, хуже ее знают, но более открыты к разговору о ней. Целевая группа нового кандидата — молодежь, жители столиц и мегаполисов, а также все те, кто не видят своих представителей среди действующих политиков. Другие социальные группы активность Собчак и ее инициативы пока скорее раздражают и вызывают у них отторжение", — пояснил Федоров.