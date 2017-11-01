Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве. 24 октября 2017

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве. 24 октября 2017

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Три четверти россиян из числа слышавших ранее о телеведущей Ксении Собчак знают о ее намерении баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, но более двух третей не видят для нее перспектив в политике, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Имя телеведущей, как показал опрос, известно практически всем совершеннолетним россиянам (98%).

"О выдвижении кандидатуры Ксении Собчак на выборы президента РФ известно большинству граждан (75% из числа что-либо знающих о ней)", — говорится в материалах ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Это решение, в основном, не нашло поддержки граждан: более половины (57%) высказались против инициативы, сказав, что "скорее не хотели бы" видеть ее кандидатом в президенты, еще треть (33%) остались безразличны. За эту идею выступили 8% респондентов, которые "скорее хотели бы", чтобы Собчак была кандидатом.

"Политических перспектив у недавно объявившей о планах принять участие в президентской гонке Собчак нет – считают 69% граждан, слышавших о ней ранее, обратного мнения придерживаются 6%", — уточнили социологи.

По мнению еще 16% опрошенных, Собчак в политике многого добилась, но добиться большего ей вряд ли удастся.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведён 21-22 октября 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.