Женщины идут в президенты: "политический театр" естественен перед выборами

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Заявившие о намерении выдвигаться в президенты правозащитница Екатерина Гордон, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова и журналистка Ксения Собчак едва ли получат хоть сколь-нибудь значимый результат, между собой они также не конкурентки; намерения отчетливы пока лишь у Собчак, остальные случаи похожи на "политический театр", считают опрошенные РИА Новости политологи.

Шансов на успех у них минимум не потому, что женщина и большая политика несовместимы — история многих стран, в том числе России, показывает обратное, — а ввиду отсутствия необходимого опыта, отмечают эксперты.

Семерикова, во вторник заявившая о своем желании участвовать в президентских выборах 2018 года, считает, что другие кандидаты не смогут должным образом представить женское движение, и планирует сделать акцент на взаимодействии с украинскими и американскими женскими организациями. Гордон собирается строить свою предвыборную программу вокруг прав женщин и детей. Собчак, которая первой заявила о своих президентских амбициях, позиционирует себя как кандидата "против всех".

На лайках далеко не уедешь

По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина, ответ на вопрос "у кого больше шансов" из заявившихся женщин прост — "ни у кого". У Собчак рейтинг известности высок, но высок и ее антирейтинг, к которому добавляется отсутствие политического опыта.

"Гордон комментировать в этом смысле вообще несерьезно, то есть лайки в Фейсбуке редко конвертируется в реальные подписи на выдвижении, а их надо 300 тысяч. Поэтому другие посмотрели, видимо, и решили, что если так, то чем мы хуже. Политический театр неизбежен в большой кампании", — считает политолог.

Он отметил, что подобный пиар естественен перед большими выборами, "потому что политика подразумевает самые разные уровни коммуникации, и неизбежно возникают подобные истории, но большим электоральным группам они не интересны". "Они их не задевают, они их не мотивируют – они у них не вызывают интереса. Это находится в поле внимания очень небольшого круга людей", — добавил Костин.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин и вовсе называет заявление Семериковой "несерьезным", в том числе потому, что она уже говорила, что будет агитировать за Владимира Путина.

После выдвижения Собчак, полагает эксперт, "все просто пытаются встроиться в канву" — заявить, напомнить о себе. "Если б Семерикова не заявила о своем желании баллотироваться, вы бы вряд ли звонили мне по поводу нее", — пояснил он корреспонденту агентства.

Что из этого получится

Семерикова, отмечает Макаркин, если вообще будет зарегистрирована, получит 1-1,5 % голосов, что, в процентном соотношении немного, но "по численности избирателей не так уж и мало".

"То, что она будет агитировать за действующего кандидата – заявление двойственное, потому что теоретически она ориентируется на тот же самый электорат, тех же избирательниц. Она будет отбирать голоса у Владимира Путина в таком случае, если она, конечно, будет зарегистрирована", — предполагает политолог.

Макаркин не считает, что Семерикова может составить конкуренцию той же Собчак, так как у последней другой электорат — она одновременно и кандидат-женщина, и кандидат от оппозиции. "Степень серьезности" Семериковой и Гордон, добавил Макаркин, пока неясна. Ситуация с Собчак, у которой уже есть свой штаб, более понятная.

"Сбор подписей требует достаточно серьезных финансовых вложений, его нельзя сделать на энтузиазме, иначе подписи будут кривыми-косыми. У Собчак уже есть штаб, примерно понятно, на кого она будет ориентироваться. Хотя сейчас в ее штабе раскол – ушла группа политтехнологов, но такое случается, когда много специалистов совсем разных. Хотя бы понятно, чего она хочет. С Гордон и Семериковой пока непонятна степень серьезности планов", — пояснил он.

Костин же отмечает, что политика – высококонкурентная сфера деятельности, и женщинам, выступающим с подобными заявлениями, "надо понимать, что невозможно выйти в финал большого соревнования, не поучаствовав в отборочных играх".

"Я считаю, что женщины в большой политике — это хорошо, но все-таки для того, чтобы участвовать в выборах президента, необходим соответствующий опыт и соответствующие навыки, соответствующий уровень известности, потому что люди голосуют в данном случае за выбор судьбы. Президентские выборы – это выбор судьбы", — пояснил собеседник агентства.

Россияне еще не готовы, но процесс идет

У Собчак, Гордон, Семериковой "очень мало шансов, но не потому, что они женщины", отметил Костин. "У них нет необходимого набора компетенций подтвержденных достижений, которые они могут предъявить избирателю, потому что мало заявить программу. Даже если эта программа нравится, важно, чтобы у граждан сложилось ощущение, что этот кандидат эту программу может реализовать, у него есть команда, у него есть необходимый опыт, причем желательно позитивный, который можно предъявить", — сказал эксперт.

Примеров, когда женщина возглавляла страну, отметил Костин, достаточно. Можно вспомнить Индию (Индира Ганди), Великобританию (Маргарет Тэтчер), Германию (Ангела Меркель). "Я хочу сказать, что женщины-политики, женщины-руководители государств, на самом деле, себя очень хорошо зарекомендовали", — сказал он.

Исторический опыт, добавляет Макаркин, также показывает, что во главе России может стоять женщина, притом весьма успешно. Наиболее яркий пример — Екатерина II, "вошедшая в историю как великая правительница". В числе ее предшественников также были женщины, но с современной Россией "ситуация другая".

"В течение долгого времени, весь брежневский период, в Политбюро не было ни одной женщины. Даже когда входили женщины во власть, они не играли большой роли… Народ просто привык, его приучили, что на стенах висят именно мужские портреты. Но стоит, допустим, раз выбрать женщину президентом, я думаю, что это бы ушло. Потому что то же самое было на Западе – ну кто мог представить, что женщина будет министром обороны. В России, я думаю, этот процесс потихонечку идет. Но на сегодняшний момент представить себе женщину на посту президента общество не готово", — полагает Макаркин.

Костин также отмечает, что успешных женщин-политиков в России немало, но вряд ли сейчас появится сильная женщина-кандидат — "вряд ли выдвижение входит в их планы". "У нас много женщин, которые находятся на том уровне, с которого можно говорить о некой программе, о некоем подходе в масштабах всей страны. Но те кандидаты, которых мы видим сейчас, это все напоминает некий факультатив", — заключил он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Ранее стало известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. О своем намерении баллотироваться также заявили политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. О готовности пойти на выборы в случае поддержки Партии роста заявляла депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева.