Эксперты заявили, что не все осенние назначения глав регионов были удачными

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина считают, что не все врио глав регионов, назначенные этой осенью, будут успешными, не исключено, что часть из них ждет новая ротация.

В конце сентября — начале октября в отставку ушли главы 11 регионов: Дагестана, Приморья, Красноярского края, Самарской области, Нижегородский области, Ненецкого автономного округа, Орловской области, Новосибирской области, Омской области, Ивановской области, Псковской области.

"Что касается назначенцев этого года, я думаю, что центр будет мониторить ситуацию, в том числе с рейтингами, с протестной активностью и с ситуацией с элитами, и в зависимости от мониторинга этой ситуации те или иные решения будут приниматься. Уже сейчас очевидно, что часть назначенцев, в принципе, может считаться относительно удачными, но часть, уже сейчас очевидно, что не очень вписывается", — сообщил журналистам Александр Кынев после презентации доклада "Социально-экономическая и политическая напряжённость в регионах. Оценка по итогам первого полугодия 2017 гола".

По словам Алексея Титкова, значительная часть губернаторов, которые были отставлены осенью 2017 года, являются назначенцами 2014 года, таким образом, средний срок последних назначений — три года, то есть меньше электорального срока. Николай Петров считает, что этому может быть несколько объяснений.

"Один вариант ответа — плохая модель, и те губернаторы, которых назначили в 2014 году, проявили свою недостаточную эффективность, но тогда это надо оценить как урок и из него извлечь выводы. Второй возможный ответ на этот вопрос: изменился функционал. Три года назад их назначали под одни задачи, сегодня меняются задачи, и тогда надо понять, что это за задачи. Третий вариант ответа: ротация, три года послужил — и хватит. И вот это, мне кажется, самый опасный вариант", — сказал Петров.

По его словам, подход политтехнологов, которые сегодня имеют отношение к подбору кадрового резерва для назначения губернаторов, очень прост: есть универсальная методика, которая позволяет эффективно управлять чем угодно: колхозом, музеем, легионом, министерством, и все равно, куда назначить управленца: в Калининград, Иваново или Дагестан.

"Это страшно опасно, это абсолютно не работает в отношении регионов, тем более сегодня, когда маятник взаимоотношений между центром и регионами хочет того центр или не хочет, будет смещаться в сторону регионов. И вот тогда мы получим регионы, где сидят люди, которые неспособны консолидировать региональные политические элиты. Может быть, они блестящие управленцы на уровне ФСО или Минэкономики, но абсолютно негодные для этой роли. Никто не планирует, конечно, менять их через полгода, но как бы не пришлось это делать через год", — заключил Петров.