Суринам пригласил Лаврова посетить родину игрока любимой команды "Спартак"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД республики Суринам Илдиз Деборой Поллак-Бигли в Москве. 31 октября 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД республики Суринам Илдиз Деборой Поллак-Бигли в Москве. 31 октября 2017

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава МИД Суринама Илдиз Поллак-Бейгле пригласила своего российского коллегу Сергея Лаврова посетить республику — историческую родину нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса.

Квинси Промес — нидерландский футболист суринамского происхождения, который играет за "Спартак" с 2014 года. Глава российского МИД является болельщиком этой футбольной команды.

"Я бы хотела пригласить вас, как и представителей, отвечающих за финансовое взаимодействие с нашей страной, посетить Республику Суринам в ближайшем будущем, так как Суринам является родиной одного из самых известных ваших футболистов Квинси Промеса", — сказала Поллак-Бейгле в ходе переговоров в Москве.

Лавров, в свою очередь, отметил, что Промес — "не только один из наших лучших футболистов, он еще играет за мою команду "Спартак".

Глава МИД Суринама также выразила надежду на возобновления дипломатического присутствия России в республике. Посольство России в Суринаме работало с 1982 по 1995 год. В настоящее время РФ в этом государстве представляет посол в Бразилии.

Кроме того, суринамский министр заявила, что рассчитывает обсудить с Лавровым взаимодействие в области энергетики, борьбы с изменением климата, туризма, образования, финансов и обороны.