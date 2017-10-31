Встречи с отставленными губернаторами в графике Путина нет, заявил Песков

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не будет встречаться губернаторами, ушедшими в отставку, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я могу опровергнуть эту информацию", — сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию о встрече Путина с 11 губернаторами, которые лишились своих постов в конце сентября — начале октября этого года.

Ранее в СМИ сообщалось, что такая встреча может состояться 31 октября.