Песков: Россия не считает себя оправданной по делу экс-сотрудников Трампа

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Москва никогда не чувствовала себя виноватой из-за обвинений в якобы имевшем место вмешательстве в выборы США, поэтому не считает себя оправданной по делу экс-сотрудников Трампа, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президент а РФ Дмитрий Песков.

"Москва никогда не чувствовала себя виноватой, для того чтобы чувствовать себя оправданной. Мы с самого начала выражали абсолютное непонимание в связи с какими-то необоснованными, голословными обвинениями в адрес страны, эфемерной причастности к попыткам вмешательства в выборы в США. Мы опровергали это с самого начала решительным образом, опровергаем это сейчас", — сказал Песков, отвечая на вопрос, чувствует ли себя Москва оправданной в связи с предъявлением обвинений американским гражданам.

Ранее стало известно, что бывшему руководителю штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлено обвинение по 12 пунктам, включая нарушение закона об иностранных агентах и отмывание денег. Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Виктора Януковича работали на правительство Украины и украинскую Партию регионов, заработав при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".