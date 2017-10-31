Путин в ходе визита в Тегеран встретится с аятоллой Хаменеи

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Тегеран встретится с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Завтра президент будет работать в Иране… Будет двусторонняя российско-иранская часть. Президент по прибытии в Тегеран встретится с президентом исламской республики Иран (Хасаном – ред.) Роухани, также планируются российско-иранские переговоры в расширенном составе, которые возглавят Путин и Роухани. Будет встреча с верховным руководителем Ирана аятоллой Хаменеи", — сказал Песков.

По его словам, после двусторонней российско-иранской части последует трехсторонняя встреча руководителей России, Ирана и Азербайджана, в ходе которой предполагается обсудить вопросы экономического взаимодействия, различные инфраструктурные проекты, а также сотрудничество в энергетической сфере.