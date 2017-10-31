ЦИК хочет применить технологию QR-кода на участках во время выборов-2018

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Технологию QR-кода при изготовлении протоколов об итогах голосования планируется применять на всех избирательных участках в ходе выборов президента РФ в 2018 году, предложение об оснащении участков необходимой техникой было внесено в проект постановления правительства, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"Применение технологии QR-кода позволяет быстрее вводить данные в территориальных комиссиях, это требует оснащения участковых комиссий компьютерами, и это будет на выборах президента", — сказала Гришина в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, посвящённого тенденциям развития избирательного процесса.

По её словам, стоит задача распространить использование технологии на все избирательные участки.

"Готовится проект постановления правительства, где мы такое предложение тоже внесли — о том, что нам должны оказать содействие в оборудовании участков. Поддержку мы сейчас на уровне проекта видим, возражений нет", — сказала Гришина позже журналистам, отвечая на вопрос, планируется ли использовать QR-код на всех избирательных участках в ходе выборов президента.

"Надеемся, что постановление выйдет и там все тоже будет зафиксировано. То есть правовые основания для оказания нам содействия есть; как я понимаю, усилия будут все приложены в этом направлении, нет никаких препятствий", — добавила секретарь ЦИК.

Как показал прошедший единый день голосования, уточнила она, это не такое сложное и затратное дело — на время оснастить компьютером участковую комиссию. Это удобно и пригодится не только для изготовления протоколов с QR-кодом, но и для оформления решений избиркома, размещения методических материалов, отметила Гришина.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщала, что Центризбирком предполагает к президентским выборам 2018 года оснастить компьютерами все участковые избирательные комиссии в России, в целом в стране их свыше 90 тысяч. Она пояснила, что программное обеспечение, установленное на этих компьютерах, проверяет все контрольные и логические соотношения протокола об итогах голосования и корректность его составления, распечатывает протокол с машиночитаемым кодом (QR-кодом). Эта технология при печати протоколов позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и возможность ошибок при вводе данных в ГАС "Выборы", а также в целом ускорить процесс ввода.