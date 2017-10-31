Ситников объяснил, почему покинул штаб Собчак

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Политтехнолог Алексей Ситников заявил РИА Новости, что покинул предвыборный штаб Ксении Собчак вместе с командой из порядка 30 человек, так как не получил ответы на ряд организационных вопросов.

Ранее на первой большой конференции после объявления о намерении идти на выборы президента РФ в 2018 году Собчак заявила, что Ситников примет участие в работе её штаба, в частности, политтехнолог будет отвечать за сбор подписей и работу с волонтерами.

"Во-первых, я не вижу в этом никакой трагедии и проблем, я всех своих пациентов, как психотерапевт, обучаю говорить слово "нет". Не надо бояться сказать слово "нет", если тебя что-то не устраивает, надо сказать "нет", если ты не получил ответ на какие-то вопросы — "нет", это нормально, это честно, сказать "нет" в самом начале, когда ещё все только формируется", — сказал Ситников РИА Новости во вторник.

Политтехнолог пояснил, что для выстраивания грамотной и четкой стратегии ему необходимо оперативно получить ответы на ряд вопросов. "Мне нужно за это все взять ответственность, чтобы создавать все это, мне нужно много ответов личных, начиная от того, согласен я с какими-то фразами, которые сказаны; я должен быть согласен с организацией работы, я должен понимать, что мы пойдём до конца… очень много вопросов", — пояснил Ситников.

"Только, вот в этом штабе, у меня было больше 30 человек… соответственно, я несу больше ответственность за этих людей и за тех, кого бы я ещё из регионов привлёк, создавая региональную сеть. Поэтому, сразу скажу, никакого конфликта не было, ни с кем никаких личных конфликтов… Я получил кучу предложений из других штабов за эту ночь", — добавил Ситников.

При этом он отметил, что не может уточнить, на какие именно вопросы он не получил ответы. "Это уже некая внутренняя, конфиденциальная информация кампании. Но я не получил ответы на ряд вопросов, которые мне, и моим коллегам, и потенциальной внутренней структуре нужно было иметь в самом начале, чтобы принять решение идти или не идти. Мы честно сказали, прямо в глаза… не получил ответов, прямо сказал, что нет, мы не пойдём", — подытожил Ситников.

Ранее официальный представитель Собчак Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что уход Ситникова совместно со своей командой из штаба не является расколом в команде.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.