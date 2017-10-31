У многих партий могут быть проблемы с муниципальным фильтром, заявили в ЦИК

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На будущих выборах в единый день голосования у многих партий могут возникнуть проблемы с прохождением муниципального фильтра из-за недостатка собственных муниципальных депутатов, считает секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"На местном уровне у нас партийная активность, конечно, очень слабая. Это в контексте, в том числе, муниципального фильтра говорит о том, что его наличие не стимулирует по какой-то причине политические партии просто даже выдвигать кандидатов, не только добиваться победы", — сообщила Гришина в ходе круглого стола о тенденциях развития избирательного процесса.

Она уточнила, что на прошедших в этом году выборах второе место по количеству кандидатов на муниципальном уровне после партии "Единая Россия" занял механизм самовыдвижения.

"Это означает, что в будущем, в том числе в избирательных кампаниях следующего года в единый день голосования, по вопросам сбора подписей муниципальных депутатов у большинства партий будут проблемы в связи с недостачей своих депутатов", — полагает секретарь ЦИК.