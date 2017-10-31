Среди кандидатов на пост президента России может появиться еще одна женщина

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, рассказала РИА Новости, что съезд партии ориентировочно намечен на День матери, 13 ноября, на этом мероприятии ее кандидатура может быть выдвинута для участия в выборах президента РФ.
"Примерно на 13 ноября (назначен съезд – ред.). Это будет День матери, и мы как раз в эти сроки хотели бы провести (съезд), это может быть символично. Но сегодня, понимаете, такое время, что был лозунг "Родина-мать зовет", родина — это же, действительно, наша мать, и она нас зовет. И мы должны приложить огромные усилия вокруг нашего президента", — сказала Семерикова РИА Новости во вторник.
72.4%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
20.9%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.7%Думаю, она вполне достойный претендент