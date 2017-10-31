Среди кандидатов на пост президента России может появиться еще одна женщина

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, рассказала РИА Новости, что съезд партии ориентировочно намечен на День матери, 13 ноября, на этом мероприятии ее кандидатура может быть выдвинута для участия в выборах президента РФ.

Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что уже третья женщина — глава партии "Женский диалог" Елена Семерикова — заявила о желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ. Ранее подобные заявления озвучили журналистка, певица и правозащитница Екатерина Гордон и телеведущая Ксения Собчак.

"Примерно на 13 ноября (назначен съезд – ред.). Это будет День матери, и мы как раз в эти сроки хотели бы провести (съезд), это может быть символично. Но сегодня, понимаете, такое время, что был лозунг "Родина-мать зовет", родина — это же, действительно, наша мать, и она нас зовет. И мы должны приложить огромные усилия вокруг нашего президента", — сказала Семерикова РИА Новости во вторник.

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По ее словам, на предвыборном съезде партия заявит о своей программе. "Она будет очень широкая.. Международный вопрос будет в программе прописан, и будет внутриполитическая повестка дня… Да, мы будем выдвигать свою кандидатуру на съезде, и будут предлагать мою кандидатуру. И мы будем широко говорить о том, что сегодня волнует наших граждан", — пояснила председатель партии.