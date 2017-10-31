В штабе Собчак отрицают раскол из-за ухода Ситникова

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая заявила о своем намерении баллотироваться на выборах президента в 2018 году, покинул политтехнолог Алексей Ситников совместно со своей командой, сообщила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.
72.4%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
20.9%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.7%Думаю, она вполне достойный претендент
"Не вижу никакого раскола, у нас вообще довольно дружный, хороший коллектив и все идут в одну сторону, все отлично. Поэтому, раскола я не вижу", — заявила Чудинова РИА Новости во вторник, не назвав причины выхода политтехнолога из команды.
Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.