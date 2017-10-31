В штабе Собчак отрицают раскол из-за ухода Ситникова

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая заявила о своем намерении баллотироваться на выборах президента в 2018 году, покинул политтехнолог Алексей Ситников совместно со своей командой, сообщила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

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Ранее на первой большой конференции после объявления идти на выборы президента Собчак объявила, что Ситников примет участие в работе её штаба, в частности, политтехнолог будет отвечать за сбор подписей и работу с волонтерами.

"Не вижу никакого раскола, у нас вообще довольно дружный, хороший коллектив и все идут в одну сторону, все отлично. Поэтому, раскола я не вижу", — заявила Чудинова РИА Новости во вторник, не назвав причины выхода политтехнолога из команды.

Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.