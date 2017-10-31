СМИ сообщили о расколе в штабе Ксении Собчак

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В предвыборном штабе телеведущей Ксении Собчак, решившей баллотироваться в президенты России, произошел раскол. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на одного из сотрудников.

Отмечается, что в понедельник вечером команду Собчак в полном составе покинула группа политтехнолога Алексея Ситникова, который в 1996 году участвовал в избирательной кампании Бориса Ельцина.

"Сегодня утром штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба. Просто тихо ушли и все", — рассказал источник издания.

Как напоминает газета, Ситников должен был стать руководителем "оффлайн-направления" кампании. Предполагалось, что в его обязанности войдут организация работы штабов на местах, взаимодействие с волонтерами и организация сбора подписей.

Ранее Собчак заявила о желании стать "кандидатом против всех" и призвала прийти на выборы всех россиян, в том числе, кто собирался бойкотировать голосование.