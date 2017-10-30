Видеонаблюдение на избирательных участках нужно регулировать, считают в СПЧ

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Необходимо регулирование использования видеотрафика при видеонаблюдении на российских избирательных участках, неясно, в каких целях он может быть использован за рубежом, заявил член президентского совета по правам человека (СПЧ), председатель совета Общероссийской общественной организации "Российский общественный институт избирательного права" Игорь Борисов.

"Проблемы и некоторые вызовы, с которыми сталкивается избирательная система, и которые мы также отмечаем в своем докладе, — первое — это необходимость ведения видеотрансляции. Мы отмечаем необходимость регулирования использование видеотрафика, который идет с избирательных участков. Сегодня данный поток практически не урегулирован", — сказал Борисов в понедельник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он добавил, что делал запрос в соответствующие организации и получил сведения о 950 тысячах просмотров видеозаписей с избирательных участков в единый день голосования 10 сентября, которые осуществлялись с зарубежных IP-адресов.

"Вопрос: для чего такое количество интересантов смотрит наши выборы и проводит видеозапись фактически образа человека, и как он дальше будет использоваться, с учетом тех технологий, которые сегодня существуют? Я лично озабочен тем, что образы моих сограждан оказываются в чужих руках, не понятно, как и для каких целей они там будут находиться. Просто подчеркну один случай, когда один избиратель отказался идти на выборы, мотивируя это тем, что там работают видеокамеры", — заявил Борисов.

Ранее во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Борисов сообщил, что некие лица с помощью системы видеонаблюдения в РФ собирают образы российских граждан с неизвестными целями.