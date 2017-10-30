Путин рассказал, зачем нужна конкуренция на выборах

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В выборном процессе важно обеспечить конкуренцию, чтобы формировать власть, отвечающую чаяниям людей, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.
68.0%Да, я доволен(льна) его работой
11.4%Пока не знаю, решу ближе к выборам
20.6%Нет, я поддерживаю другого кандидата
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. О своем желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ уже заявили телеведущая Ксения Собчак и российская журналистка, правозащитник Екатерина Гордон.
Также известно о планах лидера ЛДПР Владимира Жириновского и одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского участвовать в избирательной кампании. О своем намерении баллотироваться заявили политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах.