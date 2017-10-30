Путин рассказал, зачем нужна конкуренция на выборах

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. 30 октября 2017

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В выборном процессе важно обеспечить конкуренцию, чтобы формировать власть, отвечающую чаяниям людей, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

"Очень важна конкуренция, которую мы должны обеспечить, чтобы повысить интерес, но не просто повысить интерес, а сформировать более эффективную власть, которая бы отвечала чаяниям людей, вот что самое главное", — сказал глава государства.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. О своем желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ уже заявили телеведущая Ксения Собчак и российская журналистка, правозащитник Екатерина Гордон.

Также известно о планах лидера ЛДПР Владимира Жириновского и одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского участвовать в избирательной кампании. О своем намерении баллотироваться заявили политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах.