Правозащитница Алексеева призвала изменить отношение власти к народу

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ), член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Людмила Алексеева заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что власть должна изменить свое отношение к народу: надо убеждать людей, а не запугивать.
Она отметила, что хочет, чтобы весь народ уважал и любил избранного президента, поэтому, по ее мнению, "хватит всяких запретов".
"Запретительные законы наша Дума печет как блинчики. В народе ее за это, простите меня, прозвали "госдурой". А народ — не дурак", — сказала Алексеева.
По ее словам, население крупных городов сегодня перестает смотреть телевизор и уходит в Интернет, где у некоторой его части "происходит радикализация протеста".
"Я не радикал по натуре. Я не хочу этой радикализации и ухода протестных настроений в подполье тоже не хочу. Всю жизнь была за открытость, даже если она опасна", — добавила Алексеева.