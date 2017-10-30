Правозащитница Алексеева призвала изменить отношение власти к народу

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ), член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Людмила Алексеева заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что власть должна изменить свое отношение к народу: надо убеждать людей, а не запугивать.

"Надо, Владимир Владимирович, изменить отношение власти к гражданам. Нас нужно убеждать, а не запугивать. Это труднее, но это единственный путь для нормализации отношений между властью и гражданами, особенно думающей частью общества", — сказала Алексеева на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Она отметила, что хочет, чтобы весь народ уважал и любил избранного президента, поэтому, по ее мнению, "хватит всяких запретов".

"Запретительные законы наша Дума печет как блинчики. В народе ее за это, простите меня, прозвали "госдурой". А народ — не дурак", — сказала Алексеева.

По ее словам, население крупных городов сегодня перестает смотреть телевизор и уходит в Интернет, где у некоторой его части "происходит радикализация протеста".

"Я не радикал по натуре. Я не хочу этой радикализации и ухода протестных настроений в подполье тоже не хочу. Всю жизнь была за открытость, даже если она опасна", — добавила Алексеева.