Гордон намерена участвовать в выборах президента как самовыдвиженец

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, сообщила РИА Новости, что хочет участвовать в выборах как самовыдвиженец.
"Самовыдвиженец", — ответила Гордон на вопрос, планирует ли она участвовать в выборах от какой-то партии или как самовыдвиженец.
Гордон также намерена собрать пресс-конференцию, о дате которой сообщит позднее.
"В ближайшее время я объявлю о дате пресс-конференции", — сказала она.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в 15.00 мск.
Администрация президента РФ пока не дает ответа на вопрос об участии нынешнего главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".