Гордон намерена участвовать в выборах президента как самовыдвиженец

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Телеведущая и правозащитница Екатерина Гордон, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, сообщила РИА Новости, что хочет участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Ранее в понедельник Гордон заявила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ. Как утверждает Гордон, акцент в ее программе будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

"Самовыдвиженец", — ответила Гордон на вопрос, планирует ли она участвовать в выборах от какой-то партии или как самовыдвиженец.

Гордон также намерена собрать пресс-конференцию, о дате которой сообщит позднее.

"В ближайшее время я объявлю о дате пресс-конференции", — сказала она.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости в 15.00 мск.

Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили также телеведущая Ксения Собчак (она позиционирует себя как кандидата "против всех"), политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Администрация президента РФ пока не дает ответа на вопрос об участии нынешнего главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".