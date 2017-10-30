"Бяка для Собчак". Эксперты рассказали, зачем Гордон решила баллотироваться

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Заявление телеведущей и правозащитницы Екатерины Гордон о намерении баллотироваться на пост президента России вызвано желанием позлить "заклятую подругу" Ксению Собчак и еще раз напомнить о себе в СМИ; никаких ресурсов, чтобы даже пройти процедуру регистрации и собрать необходимые подписи, у нее нет, считают политологи, опрошенные РИА Новости.
Ранее в понедельник журналистка и правозащитник Гордон заявила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ. Как утверждает Гордон, акцент в ее программе будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.
"Бяка" для Собчак
По мнению эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, Гордон преследовала сразу две цели, делая заявление о намерении выдвинуться в президенты РФ: напомнить о себе и попасть в топы новостей, а также "насолить" телеведущей Собчак, с которой у нее давний конфликт.
"Сейчас мы будем наблюдать ситуацию, когда будут подобные заявления от целого ряда различных общественных персон, которые хотят о себе напомнить лишний раз либо досадить кому-то из кандидатов… Я в этом контексте заявление госпожи Гордон и рассматриваю… У госпожи Гордон был публичный конфликт с госпожой Собчак, это было в прямом эфире… и сейчас мы видим желание Гордон показать абсурдность выдвижения Собчак", — сказал он.
"Также как Собчак в некотором смысле выступает спойлером Навального (Алексея), так и Гордон выступает спойлером Собчак", — добавил политолог.
Не конкурент
По словам руководителя региональных проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрея Колядина, вряд ли Гордон пройдет даже стадию регистрации в кандидаты, а если и преодолеет эту предвыборную ступень, то не стоит рассматривать ее как конкурентку Собчак.
Он добавил, что у двух телеведущих к тому же разный электорат.