"Бяка для Собчак". Эксперты рассказали, зачем Гордон решила баллотироваться

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Заявление телеведущей и правозащитницы Екатерины Гордон о намерении баллотироваться на пост президента России вызвано желанием позлить "заклятую подругу" Ксению Собчак и еще раз напомнить о себе в СМИ; никаких ресурсов, чтобы даже пройти процедуру регистрации и собрать необходимые подписи, у нее нет, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

Ранее в понедельник журналистка и правозащитник Гордон заявила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ. Как утверждает Гордон, акцент в ее программе будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

"Бяка" для Собчак

По мнению эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, Гордон преследовала сразу две цели, делая заявление о намерении выдвинуться в президенты РФ: напомнить о себе и попасть в топы новостей, а также "насолить" телеведущей Собчак, с которой у нее давний конфликт.

"Сейчас мы будем наблюдать ситуацию, когда будут подобные заявления от целого ряда различных общественных персон, которые хотят о себе напомнить лишний раз либо досадить кому-то из кандидатов… Я в этом контексте заявление госпожи Гордон и рассматриваю… У госпожи Гордон был публичный конфликт с госпожой Собчак, это было в прямом эфире… и сейчас мы видим желание Гордон показать абсурдность выдвижения Собчак", — сказал он.

"Также как Собчак в некотором смысле выступает спойлером Навального (Алексея), так и Гордон выступает спойлером Собчак", — добавил политолог.

Не конкурент

Аналитик полагает, что кампания Гордон будет иметь ограниченный срок, так как в отличие от Собчак, у нее нет соответствующих ресурсов, и ей невозможно будет собрать подписи. "В случае с Гордон речь идет и о некой "бяке" для госпожи Собчак", — отметил Слатинов.

По словам руководителя региональных проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрея Колядина, вряд ли Гордон пройдет даже стадию регистрации в кандидаты, а если и преодолеет эту предвыборную ступень, то не стоит рассматривать ее как конкурентку Собчак.

"Говорить о том, что Гордон обязательно станет кандидатом, ну я не убежден в этом, хотя всякое может быть, больше кандидатов хороших и разных. То есть Гордон может быть зарегистрирована в итоге? Какие-то минимальные шансы есть у всех. Кто за нее пойдет голосовать? Наверное, у нее есть поклонники. Ситуация такова, что то, что она станет великой оппозиционеркой, оттащив изрядную часть голосов у Собчак — ну вряд ли, потому что Собчак, я сомневаюсь, что наберет большое количество голосов – оттаскивать-то особенно нечего будет", — считает эксперт.

Он добавил, что у двух телеведущих к тому же разный электорат.