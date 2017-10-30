Депутат о выдвижении Гордон: хорошо, что журналисты хотят стать президентом

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Комментировать намерения о выдвижении на выборах президента РФ журналистки Екатерины Гордон пока рано, заявление еще не означает участие — если она не будет выдвигаться от партии, то придется очень потрудиться со сбором подписей; но чем больше будет среди кандидатов представителей публичных профессий, тем лучше, считает замсекретаря генсовета "Единой России", член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.
"Комментировать намерения Екатерины Гордон пока рано, заявление о выдвижении еще не означает участие. Но в том, что журналисты хотят выдвигать свои кандидатуры, я не вижу ничего плохого. Наоборот, это можно только приветствовать: чем больше будет представителей разных, тем более, публичных профессий, тем лучше. И выдвижение женщины можно только приветствовать", — сказал РИА Новости Ревенко.
Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года.