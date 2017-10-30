Депутат о выдвижении Гордон: хорошо, что журналисты хотят стать президентом

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Комментировать намерения о выдвижении на выборах президента РФ журналистки Екатерины Гордон пока рано, заявление еще не означает участие — если она не будет выдвигаться от партии, то придется очень потрудиться со сбором подписей; но чем больше будет среди кандидатов представителей публичных профессий, тем лучше, считает замсекретаря генсовета "Единой России", член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.

Ранее Гордон разместила на своем официальном сайте ( "Катя Гордон" ) заявление, в котором сообщила, что хочет баллотироваться на выборах президента РФ. Выдвигаться она намерена с программой по защите прав женщин и детей.

"Комментировать намерения Екатерины Гордон пока рано, заявление о выдвижении еще не означает участие. Но в том, что журналисты хотят выдвигать свои кандидатуры, я не вижу ничего плохого. Наоборот, это можно только приветствовать: чем больше будет представителей разных, тем более, публичных профессий, тем лучше. И выдвижение женщины можно только приветствовать", — сказал РИА Новости Ревенко.

При этом он обратил внимание на существенное обстоятельство – необходимость "пройти достаточно сложную процедуру сбора подписей". "А если Екатерина собирается выдвигать свою кандидатуру, минуя парламентские партии, то ей придется очень серьезно поработать для того, чтобы собрать необходимое количество подписей. Это хлопотное дело", — заключил собеседник агентства.

Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года.