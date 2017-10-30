Екатерина Гордон намерена участвовать в президентских выборах

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская журналистка и правозащитник Екатерина Гордон планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента.

"Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента", — говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте "Катя Гордон"

В своей программе журналистка намерена сделать акцент на права женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

"Я не голосовала никогда и сейчас, в силу своих убеждений, я хочу воспользоваться этим правом и стать голосом для женщин, чьи права попраны", — отметила Гордон.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует уже в декабре. О планах баллотироваться заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Партия "Яблоко" решила выдвинуть своим кандидатом Григория Явлинского. Также в голосовании намерена принять участие телеведущая Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидата "против всех".