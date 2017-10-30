Глава Приморья назначил нового вице-губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко объявил о назначении и.о. мэра Владивостока Константина Межонова вице-губернатором края.

"Сейчас собираю команду, хотел предложить Константину Анатольевичу перейти в краевую команду… Он толковый специалист, мне нужны специалисты… он будет вице-губернатором, отвечать за культуру и образование, то, что умеет хорошо делать", — сказал Тарасенко на встрече с депутатами Владивостока.

"Я дал согласие на это предложение", — отметил Межонов.

И.о. главы города станет Алексей Литвинов, первый замглавы администрации, отвечающий за градостроительство.

Межонов руководил городом после временного отстранения мэра Игоря Пушкарева. Ранее генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Пушкарева, бывшего директора предприятия "Дороги Владивостока" и генерального директора акционерного общества "Востокцемент".

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "коммерческий подкуп", "пособничество в получении взятки", "использование заведомо подложного документа", "получение взятки" и "дача взятки".