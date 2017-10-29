Солгавший о покушении на себя мэр Светлогорска подаст в отставку

КАЛИНИНГРАД, 29 окт — РИА Новости. Глава Светлогорского района Александр Ковальский уйдет в отставку уже в понедельник, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов; этот чиновник приобрел известность, рассказав не подтвердившуюся впоследствии историю о нападении на него вооруженного злоумышленника.

"С Александром Владимировичем (Ковальским) мы этот вопрос обсудили. Очевидно, что в последнее время его состояние здоровья, скажем так, не позволяет ему справляться с теми обязанностями, с которыми он должен справляться. Мы с ним договорились, что в понедельник он передает заявление на увольнение в муниципальный совет депутатов", — заявил Алиханов журналистам.

"Я уже подобрал человека, мы предложим кандидатуру местному совету, решение будет за ним. Но мы свою рекомендацию дадим", — добавил Алиханов.

Ранее Ковальский сообщил местному интернет-порталу "Клопс.ру" о том, что 21 октября на него произошло вооруженное нападение: неизвестный якобы выстрелил ему в живот возле дома чиновника. Однако в полицию и в медицинское учреждение Ковальский обращаться не стал. В полиции подтвердили, что обращения от него не поступало. Сам Ковальский был недоступен для комментариев, не смогли пояснить ситуацию и в местном совете депутатов.

Позже в ряде СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что глава района получил травму – глубокие ссадины – при падении на металлическую конструкцию на своем приусадебном участке, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.