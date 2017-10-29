Собчак заявила, что Сталин отбросил Россию на столетие назад

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться в президенты России, считает, что советский лидер Иосиф Сталин отбросил Россию на столетие назад.

"Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад", — написала она в Instagram

По ее словам, "ни один человек не совершал со своим народом такого преступления, какое совершил Сталин. И тут нет ничего неоднозначного".

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 29 2017 в 2:33 PDT

По ее мнению, Сталин выстроил систему, "которую не удалось здесь сломать ни Горбачеву, ни Ельцину".

"Систему, где вся власть принадлежит не народу, ни даже каким-то элитам, а просто спецслужбам. Эту систему нам еще предстоит сломать", — пишет телеведущая.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет. Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

Согласно проведенному в мае 2017 года опросу Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), половина россиян (50%) положительно оценивают деятельность Сталина в качестве руководителя страны во время Великой Отечественной войны. Треть опрошенных (32%) тогда назвали роль Сталина в войне отчасти положительной и отчасти отрицательной. Негативную оценку Сталину дали 8% участников исследования, и 11% затруднились ответить.

Иосиф Сталин (Джугашвили) являлся единоличным главой СССР с конца 1920-х годов до своей смерти в 1953 году. Сталин неоднократно подвергался резкой критике за установление культа личности и массовые репрессии. Ряд историков ставит в заслугу советскому лидеру победу в Великой Отечественной войне, промышленный рост в эпоху индустриализации и расширение сфер влияния СССР на международной арене.