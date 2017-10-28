Джон Хантсман дал первый прием в качестве посла в России

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Джон Хантсман в пятницу дал первый прием в резиденции Спасо Хаус в качестве посла США в России.
"Для всего мира с точки зрения безопасности лучше, когда Россия и США находят точки соприкосновения. Нашим приоритетом — как хозяев этого дома (резиденции посла) — является восстановить доверие и построение мостов", — сказал Хантсман.
В эту пятницу в резиденции посла собрались как традиционные гости Спасо, так и те, кого нечасто встретишь на подобных вечерах, например, высокопоставленных представителей МИД России. Глава Департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко в начале вечера обменялся несколькими фразами с послом Хантсманом, а также поговорил в кулуарах с замглавы дипмиссии Энтони Годфри.
Также примечательным на фоне недавнего охлаждения отношений Анкары и Вашингтона стало присутствие на вечере посла Турции в РФ Хюссейна Дириоза.
Сам посол США, открывая музыкальную часть вечера, заявил, что наряду с разрешением важных политических задач, нужно не забывать и о культурной дипломатии.
Музыканты исполнили джазовые вариации на тему кубинских и американских композиций, в том числе знаменитой Canto Siboney — классической кубинской песни композитора Эрнесто Лекуона.
Знаковым моментом вечера по признанию самого Артуро О`Фэррилла стало исполнение композиции Peace ("мир").
Квинтет в эти дни (с 24 октября по 7 ноября) гастролирует по России и выступит в таких городах, как Калининград, Москва, Астрахань, Саратов, Сочи, Краснодар, Воронеж, Курск и Орел.