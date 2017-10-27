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Политика

Новый референдум: Собчак снова выступила с идеей по Крыму

20:0527.10.2017
(обновлено: 20:12 27.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак. Архивное фотоТелеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, попавшая под шквал критики после того, как заявила, что считает Крым украинской территорией, предложила провести на полуострове новый референдум. Власти Крыма считают эту идею бесполезной и напоминают, что крымчане сделали выбор еще три года назад.

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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О необходимости нового референдума Собчак говорила на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

"Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения", — заявила телеведущаю.

По ее словам, "нельзя назвать референдумом то, что происходило там".

Как считает телеведущая, перед новым референдумом должна быть организована "обширная и и равноправная агитация". Кроме того, она полагает, что в ситуации с Крымом "можно вести разговор о каких-то компенсациях".

Собчак добавила, что даже не будет проводить на полуострове свою избирательную кампанию.

Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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"Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так", — сказала она.

На днях, после объявления о намерении баллотироваться в президенты в качестве "кандидата против всех", Собчак дала большую пресс-конференцию, на которой, в частности, заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений с Киевом — главной задачей Москвы.

Это заявление вызвало большой резонанс и резкие отзывы многих политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Собчак неправильны "по сути и по форме", а принадлежность полуострова не подлежит обсуждению — он де-факто и де-юре является неотъемлемой частью России.

Выбор не изменится

Новое заявление Собчак вызвало ожидаемую бурную реакцию. Власти Крыма заявили, что проводить повторный референдум просто бесполезно.

Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Политолог: заявление Собчак по Крыму – это послание Западу
"Все должны понять, что крымчане сделали свой окончательный выбор и он не изменится, сколько референдумов ни проводи. Поэтому не нужно без конца ворошить этот вопрос. Все это просто риторика", —  заявил РИА Новости вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов.

По его мнению, предложение о повторном референдуме — лишь попытка политика обратить на себя внимание и заработать дешевый политический капитал.

Предложение Собчак свидетельствует о том, что она — совершенно неискушенный и неподготовленный политик, считает вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Он напомнил, что на референдуме задавались два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?"

Гурзуф и гора Аю-Да
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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"Какая еще может быть альтернативная точка зрения? Незнание вопроса не добавляет очков никакому кандидату", — сказал вице-премьер. 

Он добавил, что Собчак, если решила идти в большую политику, должна понимать, что ни Киев, ни Запад все равно не согласятся с результатами референдумов.

"Сколько бы мы — хоть десять, хоть пятьдесят — референдумов ни провели, они безусловно дадут те же самые результаты — это не устроит ни Запад, ни Украину", — сказал Мурадов. 

По его мнению, политик любой страны, собирающийся баллотироваться в президенты, должен стоять на патриотических позициях и отстаивать национальные интересы.

"Все, что заявляет Ксения Собчак по Крыму, — это лживая трактовка наших политических противников. Если, как в данном случае, становиться на сторону оппонентов и противников России и применять их не отвечающие действительности трактовки любых политических событий, то это уже не кандидат в президенты России, а кандидат в президенты какой-то другой страны", — заключил вице-премьер.

Люди не петрушечки

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева увидела в призыве Собчак провести повторный референдум неуважение к воле жителей Крыма, которые уже высказали свою позицию в 2014 году.

"Референдум уже состоялся, и люди — не подопытный материал, чтобы как петрушечки подпрыгивать по желанию тех или иных политиков", — сказала она.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Жириновский назвал преступлением слова Собчак о Крыме
Подобные призывы периодически звучат со стороны то США, то Украины, но повторных переигрываний, переписываний в истории в принципе быть не может, уверена Тимофеева.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что идея о новом референдуме — старая тема, пришедшая с Запада. 

"Беспредметно: Крым — часть России. Не о чем голосовать", — написал он в Twitter.

А депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на предложение Собчак напомнила слова президента России о том, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается.

Крым вновь стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. За восстоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Российские власти неоднократно подчеркивали, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как заявлял Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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