Новый референдум: Собчак снова выступила с идеей по Крыму

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, попавшая под шквал критики после того, как заявила, что считает Крым украинской территорией, предложила провести на полуострове новый референдум. Власти Крыма считают эту идею бесполезной и напоминают, что крымчане сделали выбор еще три года назад.

О необходимости нового референдума Собчак говорила на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

"Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения", — заявила телеведущаю.

По ее словам, "нельзя назвать референдумом то, что происходило там".

Как считает телеведущая, перед новым референдумом должна быть организована "обширная и и равноправная агитация". Кроме того, она полагает, что в ситуации с Крымом "можно вести разговор о каких-то компенсациях".

Собчак добавила, что даже не будет проводить на полуострове свою избирательную кампанию.

"Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так", — сказала она.

На днях, после объявления о намерении баллотироваться в президенты в качестве "кандидата против всех", Собчак дала большую пресс-конференцию, на которой, в частности, заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений с Киевом — главной задачей Москвы.

Это заявление вызвало большой резонанс и резкие отзывы многих политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Собчак неправильны "по сути и по форме", а принадлежность полуострова не подлежит обсуждению — он де-факто и де-юре является неотъемлемой частью России.

Выбор не изменится

Новое заявление Собчак вызвало ожидаемую бурную реакцию. Власти Крыма заявили, что проводить повторный референдум просто бесполезно.

"Все должны понять, что крымчане сделали свой окончательный выбор и он не изменится, сколько референдумов ни проводи. Поэтому не нужно без конца ворошить этот вопрос. Все это просто риторика", — заявил РИА Новости вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов.

По его мнению, предложение о повторном референдуме — лишь попытка политика обратить на себя внимание и заработать дешевый политический капитал.

Предложение Собчак свидетельствует о том, что она — совершенно неискушенный и неподготовленный политик, считает вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Он напомнил, что на референдуме задавались два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?"

"Какая еще может быть альтернативная точка зрения? Незнание вопроса не добавляет очков никакому кандидату", — сказал вице-премьер.

Он добавил, что Собчак, если решила идти в большую политику, должна понимать, что ни Киев, ни Запад все равно не согласятся с результатами референдумов.

"Сколько бы мы — хоть десять, хоть пятьдесят — референдумов ни провели, они безусловно дадут те же самые результаты — это не устроит ни Запад, ни Украину", — сказал Мурадов.

По его мнению, политик любой страны, собирающийся баллотироваться в президенты, должен стоять на патриотических позициях и отстаивать национальные интересы.

"Все, что заявляет Ксения Собчак по Крыму, — это лживая трактовка наших политических противников. Если, как в данном случае, становиться на сторону оппонентов и противников России и применять их не отвечающие действительности трактовки любых политических событий, то это уже не кандидат в президенты России, а кандидат в президенты какой-то другой страны", — заключил вице-премьер.

Люди не петрушечки

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева увидела в призыве Собчак провести повторный референдум неуважение к воле жителей Крыма, которые уже высказали свою позицию в 2014 году.

"Референдум уже состоялся, и люди — не подопытный материал, чтобы как петрушечки подпрыгивать по желанию тех или иных политиков", — сказала она.

Подобные призывы периодически звучат со стороны то США, то Украины, но повторных переигрываний, переписываний в истории в принципе быть не может, уверена Тимофеева.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что идея о новом референдуме — старая тема, пришедшая с Запада.

"Беспредметно: Крым — часть России. Не о чем голосовать", — написал он в Twitter.

А депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на предложение Собчак напомнила слова президента России о том, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается.

Крым вновь стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. За восстоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Российские власти неоднократно подчеркивали, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как заявлял Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".