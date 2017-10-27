Новый референдум: Собчак снова выступила с идеей по Крыму

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, попавшая под шквал критики после того, как заявила, что считает Крым украинской территорией, предложила провести на полуострове новый референдум. Власти Крыма считают эту идею бесполезной и напоминают, что крымчане сделали выбор еще три года назад.
"Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения", — заявила телеведущаю.
По ее словам, "нельзя назвать референдумом то, что происходило там".
Как считает телеведущая, перед новым референдумом должна быть организована "обширная и и равноправная агитация". Кроме того, она полагает, что в ситуации с Крымом "можно вести разговор о каких-то компенсациях".
Собчак добавила, что даже не будет проводить на полуострове свою избирательную кампанию.
На днях, после объявления о намерении баллотироваться в президенты в качестве "кандидата против всех", Собчак дала большую пресс-конференцию, на которой, в частности, заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений с Киевом — главной задачей Москвы.
Это заявление вызвало большой резонанс и резкие отзывы многих политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Собчак неправильны "по сути и по форме", а принадлежность полуострова не подлежит обсуждению — он де-факто и де-юре является неотъемлемой частью России.
Выбор не изменится
Новое заявление Собчак вызвало ожидаемую бурную реакцию. Власти Крыма заявили, что проводить повторный референдум просто бесполезно.
По его мнению, предложение о повторном референдуме — лишь попытка политика обратить на себя внимание и заработать дешевый политический капитал.
Предложение Собчак свидетельствует о том, что она — совершенно неискушенный и неподготовленный политик, считает вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Он напомнил, что на референдуме задавались два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия Конституции республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?"
Он добавил, что Собчак, если решила идти в большую политику, должна понимать, что ни Киев, ни Запад все равно не согласятся с результатами референдумов.
"Сколько бы мы — хоть десять, хоть пятьдесят — референдумов ни провели, они безусловно дадут те же самые результаты — это не устроит ни Запад, ни Украину", — сказал Мурадов.
По его мнению, политик любой страны, собирающийся баллотироваться в президенты, должен стоять на патриотических позициях и отстаивать национальные интересы.
"Все, что заявляет Ксения Собчак по Крыму, — это лживая трактовка наших политических противников. Если, как в данном случае, становиться на сторону оппонентов и противников России и применять их не отвечающие действительности трактовки любых политических событий, то это уже не кандидат в президенты России, а кандидат в президенты какой-то другой страны", — заключил вице-премьер.
Люди не петрушечки
Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева увидела в призыве Собчак провести повторный референдум неуважение к воле жителей Крыма, которые уже высказали свою позицию в 2014 году.
"Референдум уже состоялся, и люди — не подопытный материал, чтобы как петрушечки подпрыгивать по желанию тех или иных политиков", — сказала она.
Сенатор Алексей Пушков отметил, что идея о новом референдуме — старая тема, пришедшая с Запада.
"Беспредметно: Крым — часть России. Не о чем голосовать", — написал он в Twitter.
А депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на предложение Собчак напомнила слова президента России о том, что статус Крыма и Севастополя не обсуждается.
Крым вновь стал российским регионом после референдума, проведенного в марте 2014 года, после госпереворота на Украине. За восстоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Российские власти неоднократно подчеркивали, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как заявлял Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".