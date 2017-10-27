Власти Крыма ответили Собчак, что на референдуме был выбор

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымский референдум 2014 года уже предполагал разные точки зрения, поскольку жителям предлагали проголосовать либо за присоединение к России, либо за сохранение в составе Украины, прокомментировал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предложение Ксении Собчак провести в Крыму "новый референдум, который подразумевает разные точки зрения".

Решившая баллотироваться в президенты России как кандидат "против всех" Собчак ранее заявила, что считает Крым украинской территорией. Заявление вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков.

"Это (предложение Собчак) свидетельствует о том, что она является совершенно неискушенным и неподготовленным политиком, потому что в ходе нашего крымского референдума была альтернативная точка зрения абсолютно ясная", — сказал Мурадов РИА Новости.

Вице-премьер региона напомнил, что на референдуме задавались два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?".

"Какая еще может быть альтернативная точка зрения? Незнание вопроса не добавляет очков никакому кандидату", — сказал Мурадов. По его словам, Собчак должна понимать, если решилась идти в большую политику, что ни Украина, ни Запад не согласятся с результатами референдумов, которые не будут отвечать их интересам и их собственным условиям.

"Сколько бы мы — хоть десять, хоть 50 — референдумов ни провели, которые безусловно дадут те же самые результаты — это не устроит ни Запад, ни Украину", — сказал Мурадов. Он добавил, что политик любой страны, выдвигаясь в президенты, должен стоять на патриотических позициях отстаивания национальных интересов своего государства и народа.

"Все, что заявляет Ксения Собчак по Крыму — это лживая трактовка наших политических противников. Если, как в данном случае, становиться на сторону оппонентов и противников России и применять их, не отвечающие действительности трактовки любых политических событий, то это уже не кандидат в президенты России, а кандидат в президенты какой-то другой страны", — считает Мурадов.

Он заключил, что референдум 2014 года был легитимным и прошел в соответствии с нормами международного права, конституциями Украины и тогдашней республики Крым, и не было никакого нарушения Россией международных обязательств.

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