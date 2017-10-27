Пушков прокомментировал идею Собчак о новом референдуме в Крыму

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что идея решившей идти в президенты Ксении Собчак о новом референдуме в Крыму не тема для обсуждения, тут "не о чем голосовать".
"Идея нового референдума в Крыму под международным контролем — старая идея", — написал он в Twitter.
Идея нового референдума в Крыму под межд. контролем — старая идея, пришедшая с Запада. Беспредметно: Крым — часть России. Не о чем голосовать.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 октября 2017 г.
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