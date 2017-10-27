Пушков прокомментировал идею Собчак о новом референдуме в Крыму

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков заявил, что идея решившей идти в президенты Ксении Собчак о новом референдуме в Крыму не тема для обсуждения, тут "не о чем голосовать".

"Идея нового референдума в Крыму под международным контролем — старая идея", — написал он в Twitter.

Идея нового референдума в Крыму под межд. контролем — старая идея, пришедшая с Запада. Беспредметно: Крым — часть России. Не о чем голосовать. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 октября 2017 г.

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Ранее Собчак, решившая баллотироваться на выборах президента России, предложила провести в Крыму новый референдум. Собчак, которая позиционирует себя как кандидат "против всех", ранее заявила, что считает Крым украинской территорией. Заявление вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Собчак о принадлежности Крыма неправильны "по сути и по форме" и принадлежность полуострова не подлежит обсуждению — он де-факто и де-юре является неотъемлемой частью России.

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