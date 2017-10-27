Собчак, став президентом, первым делом хочет убрать тело Ленина из Мавзолея

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что в случае своего избрания на пост президента России она первым делом примет указ о том, чтобы убрать тело Ленина с Красной площади.
"Если действительно задавать такой фантастический вопрос о том, что бы я сделала, став президентом, то, наверное, первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади. Это вещь, которая меня страшно возмущает. Я считаю, что то Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, — это в том числе потому, что у нас в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека. Независимо от того, какие у него были политические воззрения и кто как оценивает его вклад в историю нашего государства", — сказала на встрече с избирателями в пятницу Собчак.
Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.
В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи.
Президент страны Владимир Путин также высказывался по этому вопросу. Глава государства заявлял, что к вопросу о захоронении Ленина нужно подходить аккуратно, по его мнению, не стоит предпринимать шагов, разделяющих общество.