Собчак, став президентом, первым делом хочет убрать тело Ленина из Мавзолея

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что в случае своего избрания на пост президента России она первым делом примет указ о том, чтобы убрать тело Ленина с Красной площади.

Вопрос захоронения основателя советского государства обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции 2017 года.

"Если действительно задавать такой фантастический вопрос о том, что бы я сделала, став президентом, то, наверное, первый мой знаковый указ был бы связан с тем, что труп Ленина надо убрать с Красной площади. Это вещь, которая меня страшно возмущает. Я считаю, что то Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, — это в том числе потому, что у нас в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека. Независимо от того, какие у него были политические воззрения и кто как оценивает его вклад в историю нашего государства", — сказала на встрече с избирателями в пятницу Собчак.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, позиционирует себя как кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в четверг заявил РИА Новости, что это не та проблема, которую нужно решать "прямо сейчас". Член думской фракции ЛДПР считает, что нужно не только захоронить Ленина, но и перенести все захоронения с Красной площади на государственное кладбище. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь назвал инициативы о захоронении тела Ленина, внесенные на рассмотрение Госдумы в апреле, "очередным весенним обострением антисоветизма".

Президент страны Владимир Путин также высказывался по этому вопросу. Глава государства заявлял, что к вопросу о захоронении Ленина нужно подходить аккуратно, по его мнению, не стоит предпринимать шагов, разделяющих общество.