Собчак не планирует встречаться с Клинтон на женском форуме в Петербурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на выборах президента России, заявила, что не планирует встречаться с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, уступившей Дональду Трампу на выборах-2016 в США.
72.4%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
20.9%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.7%Думаю, она вполне достойный претендент
"Я не уверена, что она захочет со мной встречаться. Пока таких планов нет", — сказала Собчак на встрече с избирателями в Екатеринбурге.
"Мне кажется, она не лучший человек, у которого можно брать советы, учитывая, что выиграл Трамп", — добавила Собчак.
Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата "против всех".