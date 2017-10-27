Собчак не планирует встречаться с Клинтон на женском форуме в Петербурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на выборах президента России, заявила, что не планирует встречаться с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон, уступившей Дональду Трампу на выборах-2016 в США.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Клинтон может принять участие во втором Евразийском женском форуме в сентябре будущего года в Санкт-Петербурге.

"Я не уверена, что она захочет со мной встречаться. Пока таких планов нет", — сказала Собчак на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

"Мне кажется, она не лучший человек, у которого можно брать советы, учитывая, что выиграл Трамп", — добавила Собчак.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата "против всех".