Собчак не уверена, что будет зарегистрирована кандидатом в президенты

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве. 24 октября 2017

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве. 24 октября 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться в президенты России, не уверена, что будет зарегистрирована в качестве кандидата.

"Я не уверена, что меня зарегистрируют. Я даже не уверена, что смогу собрать такое огромное количество подписей", — сказала Собчак на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году. Она позиционирует себя как "кандидата "против всех". Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. В ноябре телеведущей исполнится 36 лет.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.