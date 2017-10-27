Собчак предложила провести в Крыму новый референдум

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Решившая баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак, чьи слова о принадлежности Крыма Украине ранее вызвали широкий резонанс и критику, предложила провести на полуострове новый референдум. Она добавила, что в ситуации с Крымом "можно вести разговор о каких-то компенсациях".
"Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись, как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения", — заявила Собчак.
"Нельзя назвать референдумом то, что происходило там", — добавила она.
По мнению Собчак, перед новым референдумом должна быть организована "обширная и и равноправная агитация". Она также считает, что в ситуации с Крымом "можно вести разговор о каких-то компенсациях".
Ранее Собчак заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме: закон запрещает призывы к нарушению территориальной целостности, но не запрещает высказывание своего мнения, не совпадающего с государственным.
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