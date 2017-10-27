Собчак предложила провести в Крыму новый референдум

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Решившая баллотироваться в президенты России телеведущая Ксения Собчак, чьи слова о принадлежности Крыма Украине ранее вызвали широкий резонанс и критику, предложила провести на полуострове новый референдум. Она добавила, что в ситуации с Крымом "можно вести разговор о каких-то компенсациях".

Собчак, которая позиционирует себя как кандидат "против всех", ранее заявила, что считает Крым украинской территорией. Заявление вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Собчак о принадлежности Крыма неправильны "по сути и по форме" и принадлежность полуострова не подлежит обсуждению — он де-факто и де-юре является неотъемлемой частью России.

"Россия нарушила свои международные обязательства. И это основная точка отсчета. В Крыму живут люди. Мы не можем к ним отнестись, как к субъектам геополитики. Я вижу выход из ситуации через новый независимый референдум, который подразумевает разные точки зрения", — заявила Собчак.

"Нельзя назвать референдумом то, что происходило там", — добавила она.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Собчак назвала Крым украинским и поделилась мнением о главной задаче России

По мнению Собчак, перед новым референдумом должна быть организована "обширная и и равноправная агитация". Она также считает, что в ситуации с Крымом "можно вести разговор о каких-то компенсациях".

Ранее Собчак заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме: закон запрещает призывы к нарушению территориальной целостности, но не запрещает высказывание своего мнения, не совпадающего с государственным.

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