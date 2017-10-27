Собчак рассказала, почему не будет вести предвыборную агитацию в Крыму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на выборах президента России в марте 2018 года, заявила, что не планирует посещать Крым и не будет вести там предвыборную агитацию.

Собчак, которая позиционирует себя как кандидат "против всех", ранее заявила, что считает Крым украинской территорией. Заявление вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков.

"Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так", — ответила Собчак на встрече с избирателями в Екатеринбурге на вопрос, планирует ли посетить Крым и вести там агитацию.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>